أفضل طريقة لعلاج التوتر .. 5 حيل قوية

التوتر هو شعور طبيعي ناتج عن ضغوطات الحياة اليومية، ومع ذلك، يمكن أن يصبح التوتر مزمنًا ويؤثر على صحتنا الجسدية والعقلية.

وحدد موقع “هيلث”، أفضل طريقة لعلاج التوتر دون أدوية، كما يلي:

لا توجد طريقة واحدة لعلاج التوتر تناسب الجميع، لكن هناك بعض التقنيات التي أثبتت فعاليتها في التخلص من التوتر، تشمل ما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد الرياضة على تحسين المزاج وتقليل التوتر. حاول ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل، مثل المشي أو الجري، كل يوم.

تقنيات الاسترخاء

هناك العديد من تقنيات الاسترخاء التي يمكن أن تساعدك على تهدئة عقلك وجسمك، مثل:

التأمل: يساعد التأمل على التركيز على الحاضر وتصفية ذهنك من الأفكار السلبية.

اليوجا: تُعزز اليوجا المرونة والقوة والهدوء.

التنفس العميق: يساعد التنفس العميق على تهدئة الجهاز العصبي.

اليوجا

الحصول على قسط كافٍ من النوم

تؤثر قلة النوم على صحتنا الجسدية والعقلية، بما في ذلك زيادة التوتر، حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

اتباع نظام غذائي صحي

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي على تحسين طاقتك ومزاجك، تأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء

يساعد قضاء وقت مع الأشخاص الذين تحبهم على الشعور بالراحة والدعم، حاول تخصيص وقت للأنشطة الاجتماعية كل يوم.