الرئيس الصومالي يلتقي سفراء الدول العربية لدى إثيوبيا

التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مساء أمس بسفراء الدول العربية لدى إثيوبيا في أديس أبابا.

وناقش اللقاء أبرز التطورات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للدول العربية الشقيقة لدعمها الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل الفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2025.

ووصل شيخ محمود إلى أديس أبابا أمس الجمعة لحضور قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين، والتي تأتي في ظل تصاعد الخلاف بين مقديشيو وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال بشأن الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.