أوكرانيا: ارتفاع قت.لى الجيش الروسي لـ401 ألف و350 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 401 ألف و350 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و476 دبابة و12 ألفا و145 من المركبات المدرعة و9 آلاف و669 من النظم المدفعية و984 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و671 من أنظمة الدفاع الجوي و332 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا 1533 من المعدات الخاصة و7 آلاف و413 طائرة مسيرة وغواصة و12 ألفا و734 من المركبات وخزانات الوقود".



من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /السبت/، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 15 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن روسيا قصفت خيرسون بـ46 قذيفة؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة وقذائف الهاون.



وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 33 طائرة بدون طيار أوكرانية، خلال الليلة الماضية في مناطق بيلجورود وفورونيج وكورسك وبريانسك وكالوجا.



وأضافت الدفاع الروسية ، في بيان، " أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف الليلة الماضية لتنفيذ هجوم باستخدام 33 طائرة بدون طيار على مواقع في الأراضي الروسية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلجورود، و4 طائرات بدون طيار فوق منطقة فورونيج وطائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك، و18 طائرة بدون طيار فوق منطقة بريانسك، و6 طائرات بدون طيار فوق منطقة كالوجا.

