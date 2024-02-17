غرفة صناعة الحبوب: معارض "أهلا رمضان" تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن اتخاذ الحكومة خطوات استباقية لتبكير موعد افتتاح العديد من معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مختلفة قبل قدوم شهر رمضان، سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين خاصة بعد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور 50% ليصبح 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15 % كذلك زيادة الدعم للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة رواتب العاملين بالدولة، مما يؤكد أن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات القيادة السياسية.

وأضاف عبد الغفار السلامونى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بالتنسيق مع المحافظين بدأت فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" بالعديد من المحافظات لإتاحة وتوفير منتجات السلع الغذائية.

وأشار إلى أن افتتاح المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024 سيسهم أيضا بشكل كبير في توفير كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 15 الى 30% في ظل وجود مخزون لدى وزارة التموين من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث سيضم المعرض كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والشركات التابعة لها، إلى جانب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية مما يخفف العبء على المواطنين.

وأوضح عبد الغفار السلامونى ، أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، أسهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 5 و6 أشهر رغم أزمة التضخم العالمية التي تشهدها غالبية دول العالم وأحداث الدول المجاورة والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ومع ذلك نجحت الدولة المصرية في العبور بالبلاد إلى بر الأمان بتوفير وتأمين مخزون من السلع الغذائية.