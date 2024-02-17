أخبار التكنولوجيا|اكتشاف برمجية خبيثة تسرق الحسابات المصرفية لمستخدمي آيفون.. تسريبات تكشف تغير جذري لأرخص هواتف آبل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتميز جوال iPhone 15 Pro الرائد من آبل بحجمه المدمج الذكي الذي يسهل استخدامه بيد واحدة، بالإضافة لعتاده الأقوي والأفضل بين كل إصدارات آيفون.

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، عن مشروع جديد قد يلقى استحسانا كبيرا من قبل مستخدمي الإنترنت حول العالم، حيث تعتزم عملاقة البحث استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لمحاربة التهديدات السيبرانية.

عثر خبراء الأمن السيبراني على برمجية خبيثة جديدة تستهدف أجهزة آيفون الأكثر أمانا، حيث تقوم بسرقة معلومات الحسابات المصرفية للضحايا، ويعتقد الخبراء أن هذه البرمجية تنتشر عبر منصة اختبار تطبيقات الهاتف المحمول من TestFlight التابعة لـ آبل.

يمكن أن يكون موبايل رجال الأعمال هو أحد الهواتف الذكية التي تقدم مجموعة مختلفة من المعايير الأكثر احترافية، حيث يجب أن تكون مجهزة بميزات تعمل على تحسين الإنتاجية وتلبية احتياجات العمل المحددة.

كشفت لينوفو Lenovo الصينية، عن أحدث إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Yoga، وهو أحدث كمبيوتر محمول قابل للتحويل من العلامة التجارية يتميز بتصميم شاشة مزدوجة.

تعتبر تشكيلة أوبو Reno من الهواتف التي تمتاز بكاميرا عالية الجودة وتقنيات تصوير متقدمة، مما يجعلها واحدة من الهواتف المفضلة بين عشاق التصوير الفوتوغرافي والفيديو، حيث تقدم تجربة تصوير ممتازة ونتائج مذهلة، قادرة على تلبية الاحتياجات التي تتعلق بالتصوير والتحرير والنشر على منصات التواصل الاجتماعي.

أشار تقرير صادر عن The Elec، بأن شركة آبل Apple، تعتزم إطلاق هاتف آيفون منخفض التكلفة مع شاشة OLED، والذي سينطلق تحت اسم iPhone SE 4 بحلول عام 2025.