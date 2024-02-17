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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|اكتشاف برمجية خبيثة تسرق الحسابات المصرفية لمستخدمي آيفون.. تسريبات تكشف تغير جذري لأرخص هواتف آبل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

السعر الجديد لـ Iphone 15 Pro في قطر

يتميز جوال iPhone 15 Pro الرائد من آبل بحجمه المدمج الذكي الذي يسهل استخدامه بيد واحدة، بالإضافة لعتاده الأقوي والأفضل بين كل إصدارات آيفون.

 

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن الإنترنت.. تفاصيل

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، عن مشروع جديد قد يلقى استحسانا كبيرا من قبل مستخدمي الإنترنت حول العالم، حيث تعتزم عملاقة البحث استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لمحاربة التهديدات السيبرانية.

 

اختراق صادم لـ آيفون.. اكتشاف برمجية خبيثة تسرق الحسابات المصرفية

عثر خبراء الأمن السيبراني على برمجية خبيثة جديدة تستهدف أجهزة آيفون الأكثر أمانا، حيث تقوم بسرقة معلومات الحسابات المصرفية للضحايا، ويعتقد الخبراء أن هذه البرمجية تنتشر عبر منصة اختبار تطبيقات الهاتف المحمول من TestFlight التابعة لـ  آبل.

 

فخامة وأناقة وأداء.. موبايل مميز من سامسونج بإمكانات جبارة لـ رجال الأعمال

يمكن أن يكون موبايل رجال الأعمال هو أحد الهواتف الذكية التي تقدم  مجموعة مختلفة من المعايير الأكثر احترافية، حيث يجب أن تكون مجهزة بميزات تعمل على تحسين الإنتاجية وتلبية احتياجات العمل المحددة.

 

إمكانات عالية وتصميم فريد.. لابتوب جديد من لينوفو بـ شاشتين

كشفت لينوفو Lenovo الصينية، عن أحدث إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Yoga، وهو أحدث كمبيوتر محمول قابل للتحويل من العلامة التجارية يتميز بتصميم شاشة مزدوجة.

 

ملك هواتف Reno.. موبايل متطور من أوبو بكاميرا بورتريه وأداء قوي

تعتبر تشكيلة أوبو Reno من الهواتف التي تمتاز بكاميرا عالية الجودة وتقنيات تصوير متقدمة، مما يجعلها واحدة من الهواتف المفضلة بين عشاق التصوير الفوتوغرافي والفيديو، حيث تقدم تجربة تصوير ممتازة ونتائج مذهلة، قادرة على تلبية الاحتياجات التي تتعلق بالتصوير والتحرير والنشر على منصات التواصل الاجتماعي.

 

آيفون SE منخفض التكلفة.. تسريبات تكشف تغير جذري لأرخص هواتف آبل

أشار تقرير صادر عن The Elec، بأن شركة آبل Apple، تعتزم إطلاق هاتف آيفون منخفض التكلفة مع شاشة OLED، والذي سينطلق تحت اسم iPhone SE 4 بحلول عام 2025.

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