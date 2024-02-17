آيفون SE منخفض التكلفة.. تسريبات تكشف تغير جذري لأرخص هواتف آبل

أشار تقرير صادر عن The Elec، بأن شركة آبل Apple، تعتزم إطلاق هاتف آيفون منخفض التكلفة مع شاشة OLED، والذي سينطلق تحت اسم iPhone SE 4 بحلول عام 2025.

وفي الوقت الحالي، يعد طراز SE هو جهاز آيفون الوحيد الذي لا يزال يستخدم شاشات LCD، لذلك تنوي آبل ترقية خط iPhone SE الصديق للميزانية، مما سيجعله يتماشى مع ميزة العرض الجديدة التي تتميز بها هواتف الشركة الرائدة.

هاتف آيفون منخفض التكلفة iPhone SE 4 بشاشة OLED

كما توفر شاشات OLED ألوانا أكثر سطوعا وألوانا سوداء أعمق وجودة صورة إجمالية أفضل مقارنةً بشاشات LCD، ولكن على الرغم من تكلفة تصنيع لوحات OLED أعلى، إلا أنه من المحتمل أن تحافظ شركة آبل على السعر المنخفض الذي تتميز به هواتف iPhone SE.

هاتف آيفون منخفض التكلفة iPhone SE 4

ويشير التقرير إلى اثنتين من الشركات المصنعة الكبرى لشاشات العرض، وهم سامسونج وBOE، تتنافسان لتزويد آبل بشاشات OLED لإصدارات آيفون SE الجديدة.

وبسبب المنافسة الشديدة بين الموردين، من المحتمل أن تحصل سامسونج على معظم طلبات تصنيع لوحات OLED للنموذج منخفض التكلفة، حيث يشاع أنها قدمت أقل سعر حوالي 30 دولارا لكل وحدة، في حين أن شركة BOE عرضت 35 دولارا.

وبحسب ما ورد عرضت شركة Tienma، وهي شركة صينية لتصنيع شاشات العرض، أغلى سعر لمكون iPhone SE 4 بسعر 40 دولارا، وتعتبر أسعار العروض التي تقدمها كل شركة لشاشات OLED أقل بما يصل إلى الثلث من اللوحة المستخدمة في iPhone 15.

الجدير بالذكر أن شركة آبل قدمت أول هاتف iPhone SE خلال عام 2016 كنموذج مدمج وأرخص لأولئك الذين يرغبون في شراء هاتف آيفون صغير الحجم، وقامت بإعادة تصنيع التشكيلة مرة أخرى في عام 2020 مع الطراز الثاني، وفي عام 2022 أطلقت الطراز الثالث من iPhone SE.