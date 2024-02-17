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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم مراسم تسليم الشهادات العلمية وتكرم الأطباء المتميزين

صدى البلد

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تسليم الشهادات وتكريم الحاصلين على الألقاب العلمية وحملة الماجستير والدكتوراه من الأطباء العسكريين والمدنيين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

وألقى اللواء طبيب طارق رفعت النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على بناء قاعدة من الكوادر العلمية المؤهلة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الطبية والعلمية بالدولة بما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانيات متطورة فى مختلف التخصصات بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدنى.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى إعداد وتأهيل الكوادر الطبية المتميزة من العسكريين والمدنيين وفقًا لأرقى مستويات التأهيل العلمى.

حضر المراسم مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية ومدير إدارة الخدمات الطبية وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.

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الأكاديمية الطبية العسكرية

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