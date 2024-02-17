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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأوليمبي يشارك فى دورة غرب آسيا الدولية الودية

صدى البلد

استقر  اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتضم البطولة 8 منتخبات اولمبية هى : مصر  والسعودية والعراق والأردن  والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية .

واستقر ميكالى صاحب ذهبية البرازيل فى أولمبياد ريو دي جانيرو على قائمة الفراعنة المقرر اصطحابها إلى البطولة المهمة والتى تعتبر خطوة جيدة على طريق الاستعداد للحلم الأوليمبي وينتظر محمود حرب المدير الاداري المنتخب التفاصيل الخاصة بإجراء القرعة ونظام البطولة

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأوليمبي إلى السعودية يوم 16 مارس المقبل وفى الغالب ستكون البطولة فى أول شهر رمضان الكريم ..ويتابع الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة.

ونجح ميكالى بدرحة امتياز فى صناعة جيل أوليمبي يضم كوكبة من اللاعبين المتميزين الذين صاروا بمثابة ذخيرة استراتيجية من المواهب للكرة المصرية خاصة وأن معظمهم أصبحوا من القوام الأساسي لأنديتهم بالفرق الأولى فى دورى الأضواء وطالب ميكالى كل المسئولين فى الأندية بدعم المنتخب فى رحلة استعداده للحلم الأوليمبي.

اتحاد الكرة المنتخب الاوليمبى السعودية

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