مصطفى وزيري يوضح الفارق بين الهيروغليفية واللغة المصرية القديمة

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن إطلاق مسمي اللغة الهيروغليفية على اللغة المصرية ليس صحيحا ، وصحيحها هو قول اللغة المصرية القديمة، بخطوطها الثلاثة، التي تشمل الهيروغليفي و الهيراطيقي والديموطيقي.

وأوضح وزيري في فيديو له ، أن مسمي اللغة الهيروغريفية يعود للكتابة الرسمية المقدسة للملوك والملكات وتتواجد في المعابد و المقابر وعلى التماثيل.

اللغة المصرية القديمة

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن الكتابة الهيراطيقي تكتب على ورق البردى ، وهي نوع من الكتابة السريعة المبسطة وتوصف أيضا بالكتابة الملكية "الكهنوتى".

واستكمل حديثة قائلا : أن النوع الثالث من الكتابة الديموطيقي ، وهو يعنى الشعبى ويكتب على حجر صغير يدعي "أوسراكة".