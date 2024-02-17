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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة في تربية المنصورة عن التغيرات المناخية والبصمة الكربونية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت لجنة التوعية المجتمعية التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة توعووية بعنوان التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، وذلك في إطار مبادرة صحتنا من صحة كوكبنا وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية برئاسة الدكتورة  أمينة شلبي.

 أقيمت الندوة برعاية  الدكتور علي عبد ربه عميد الكلية والدكتور عبد الله أبو شبانة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وحاضر فيها الدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري رئيس لجنة التوعية المجتمعية وعضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والدكتور ياسر الجمل رئيس قطاع الإعلام والتدريب بجهاز شؤون  البيئة قطاع شرق الدلتا وبحضور أعضاء اللجنة؛ عقيد إسماعيل معوض مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية ،الدكتورة إيمان خشبة أستاذ الصحة العامة بكلية الطب ،  الدكتورة سماح خميس منسق اللجنة وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية ،الدكتورة أمل يونس  مدير إدارة تخطيط  البرامج وتنفيذ المشروعات بالإدارة العامة للمشروعات البيئية  بجامعة المنصورة ،وأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية سهير عز العرب ،الدكتور أماني غبور ،الدكتورة سلوي زيد .

زافتتحت الندوة بكلمات الترحيب من عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ثم تحدثت الدكتورة سحر الدكروري عن الملوثات البيئية المختلفة في الهواء والمياه والغذاء  وعلاقتها بالتغيرات المناخية وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي وآثارها الضارة علي البيئة والصحة والمنتجات البلاستيكية التي تعد من أكبر الملوثات المائية وضرورة التشجيع علي إعادة التدوير والبعد عن المنتجات البلاستيكية الضارة علي صحة الإنسان والبصمة الكربونية التي يجب أن نساعد جميعا علي تقليل الانبعاثات الصناعية والبيئية التي تزيد منها.

وتحدث الدكتور ياسر الجمل عن جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية مثل توفير السندات الخضراء وإقامة المدن الخضراء الذكية والمشروعات الخضراء الذكية ومعايير التقدم لها والتحول للإقتصاد الأخضر  والإقتصاد الدائري وإستثمار  مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وإقامة محطات لإستغلالها مثل محطة بنبان وطاقة الرياح ووسائل المواصلات التي تعمل بالكهرباء مثل القطار الكهربائي.

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