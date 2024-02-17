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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية لـ جامعة الزقازيق لفحص 655 حالة بقرية السعيدية

صدى البلد

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة أعمالها بالكشف علي ٦٥٥ حالة من أهالى قرية السعيدية مركز بلبيس بالشرقية ، في العديد من التخصصات الطبية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

 

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  حيث تم الكشف علي ٤١٥حالة ،وتحويل ٥ حالات إلي مستشفي جامعة الزقازيق.

أكد رئيس جامعة الزقازيق انه ضمت القافلة حملة للكشف عن أمراض الثدي عند السيدات ، بالإضافه إلي مشاركة كلية التمريض بحملة للكشف عن السكر والضغط وبلغ عدد الحالات ٢٤٠ حالة.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق الي أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض السكر وطرق الوقاية والعلاج والاكتشاف المبكر لأمراض الثدي ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة ، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، بالإضافة إلى عقد كلية الحقوق ندوة عن مكافحة الفساد وكيفية مواجهته والجهات الرسمية المعنية بالتواصل مع المواطنين.

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وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية التربية النوعية قامت بعقد ورشة عمل عن الإكسسورات والصناعات اليدوية وذلك تحت رعاية الدكتورة هاني حلمي عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قامت كلية الزراعة بعقد ندوة عن المشروعات الزراعية الصغيرة التي هدفها تحقيق ربح إضافي للأسره مثل الجبن والزبادي.

وقد شاركت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم ، وكذلك تجريع ورش الحيوانات ، كما قامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن حرص الإسلام علي التداوي وقام بالرد علي التساؤلات المطروحة.

التخصصات الطبيه التنموية الشاملة الخدمات الطبية والعلاجية الدكتوره جيهان الطب البيطري القوافل الطبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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