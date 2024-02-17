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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أجبره على ارتداء ملابس مخلة.. السواق فضح الكهربائي بالجيزة لسبب مثير

تصوير شخص - ارشيفية
تصوير شخص - ارشيفية

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على سائق وفرد أمن لقيامهم باختطاف كهربائي وتجريده من ملابسه وتصويره بملابس مخلة بمنطقة منشأة القناطر.

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تفاصيل خطف كهربائي الجيزة وتصويره

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة منشأة القناطر تضمن ورود بلاغا من كهربائي عشريني أفاد فيه بتضرره من سائق وفرد أمن قاموا باحتجازه وخطفه بمسكنهما وأجبروه على خلع ملابسه بالكامل ثم أجبروه على ارتداء ملابس مخلة لتصويره بمقطع فيديو، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، تغيب ابنة المتهم الأول - سائق - البالغة من العمر 16 عاما عن منزلها لمدة يومان ثم عودتها من جديد، وبسؤالها تبين أنها كانت برفقة الكهربائي في الإسكندرية أثناء فترة غيابها عن منزل أسرتها فخطط والدها للإنتقام منه.

التحريات تكشف تفاصيل واقعة منشأة القناطر

حيث شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهم اتفق مع صديقه فرد الأمن وقاموا باختطاف الكهربائي واحتجازه بمنزلهم ثم قاموا بإجباره على خلع ملابسه بالكامل ثم إجباره على ارتداء ملابس مخلة وتصويره مقطع فيديو أثناء ذلك لتأديبه والانتقام منه على علاقته بإبنة أحدهم حيث قاموا بالتخطيط لارتكاب الواقعة ثم قاموا باستدراج المجني عليها للتنفيذ.

حيث قرر المتهم الأول أمام المباحث بأن ابنته البالغة من العمر 16 عاما تغيبت عن المنزل فجأة لمدة 3 أيام ثم عادت مرة أخرى وبسؤالها قررت بأنها كانت برفقة كهربائي - المجني عليه - بمنطقة العجمي في الإسكندرية فقام باستدراج المجني عليه بمساعدة فرد الأمن وأجبروه على خلع ملابسه ثم أجبروه على ارتداء ملابس نسائية وقاموا بتصويره مقطع فيديو لتأديبه والإنتقام منه.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الجيزة مديرية امن الجيزة مقطع فيديو كهربائى منشأة القناطر

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