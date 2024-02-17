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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تباشر التحقيق في واقعة وفاة طفل أوسيم بـ الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

باشرت النيابة العامة في شمال الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع طفل أوسيم أثناء اللهو مع أصدقائه داخل شقتهم بمنطقة أوسيم.

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تفاصيل مصرع طفل أوسيم

حيث طلبت نيابة شمال الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثمان طفل أوسيم بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما طلبت الاستماع لأقوال أسرته وشهود العيان في الواقعة، بعد أن تبين من التحقيقات سقوط الطفل على وجهه أثناء اللهو وإصابته بنزيف داخلي ووفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط طفل أثناء اللهو ووفاته في الحال، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف أسباب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه اثناء لهو طفل أوسيم البالغ من العمر 7 سنوات مع أصدقائه سقط على وجهه مما نتج عنه إصابته بنزيف داخلي لقى مصرعه متأثرا به في الحال وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الجيزة مديرية امن الجيزة نيابة شمال الجيزة نزيف داخلي النيابة العامة

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