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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 ملايين جنيه جوائز.. تفاصيل مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تعقد محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية ، وتهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية ، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم واطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.

تتضمن فروع المسابقة ما يلي:

الفرع الأول : فرع الشباب 
للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثاني : فرع الفتيات
للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثالث : الناشئة 
تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة.

الفرع الرابع : فرع الأسر القرآنية .
للنوابغ في حفظ القرآن الكريم من الأسر القرآنية ممن فازوا بالمركز الأول حتى المركز الرابع في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الخامس : الثقافة الإسلامية والعربية 
ويشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم ، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية ، أو الخطابة ، أو الابتهال الديني ، أو التحدث بالفصحى ، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك .

وتجرى المسابقة على مرحلتين  :
المرحلة الأولى : التصفيات المحلية ولها جوائز قدرها (650 ألف جنيه ) ، بواقع 125 ألف جنيه للفرع الأول ، و 125 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 100 ألف جنيه للفرع الثالث ، و150 ألف جنيه للفرع الرابع ، و 150 ألف جنيه للفرع الخامس ، مع ترشيح الأول والثاني في كل فرع للمسابقة الدولية  .
 المرحلة الثانية : ولها جوائز قدرها ( 2.300.000 ) جنيه ، بواقع 500 ألف جنيه للفرع الأول ، و 500 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 250 ألف جنيه للفرع الثالث ، و 300 ألف جنيه للفرع الرابع ، و 500 ألف جنيه للفرع الخامس ، و 300 ألف جنيه جوائز تشجيعية. 

وستجرى المرحلة الأولى المحلية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السبت 20 / 4 / 2024م حتى الثلاثاء 23/ 4 / 2024م ، في حين تفتتح المرحلة الثانية الدولية يوم الجمعة السادس من محرم 1446هـ الموافق 12 / 7 / 2024م. 

وناشدت وزارة الأوقاف، الراغبين في الاشتراك في المرحلة الأولى المحلية سرعة التقدم على الرابط التالي خلال أسبوع من تاريخ التحديث. 

للتقديم من هنا


https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfF.../viewform...

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