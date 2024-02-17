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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العلاج المناعي كلمة السر في الشفاء من السرطان

صدى البلد

يشهد العلاج المناعي للسرطان ثورة، حيث يُظهر نتائج واعدة في علاج أنواع مختلفة من السرطان.


يعتمد العلاج المناعي على تحفيز جهاز المناعة لدى المريض لمهاجمة الخلايا السرطانية.

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ووفقا لما جاء في موقع “تايمز أوف إنديا” هناك العديد من أنواع العلاج المناعي، بما في ذلك مثبطات نقاط التفتيش المناعي، والعلاجات الخلوية بالتبني، والعلاجات المُستَهدفة.


أثبتت مثبطات نقاط التفتيش المناعي فعاليتها في علاج أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان الكلى.

تُظهر العلاجات الخلوية بالتبني، مثل العلاج بالخلايا التائية المُستَقبِلة لمستضدات الورم (CAR T-cell therapy) نتائج واعدة في علاج بعض أنواع سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية.

لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه العلاج المناعي، مثل الآثار الجانبية والتكلفة العالية.

يُتوقع أن يلعب العلاج المناعي دورًا رئيسيًا في علاج السرطان في المستقبل.

العلاج المناعي للسرطان هو نهج جديد لعلاج السرطان يُظهر نتائج واعدة.

يعتمد العلاج المناعي على تحفيز جهاز المناعة لدى المريض لمهاجمة الخلايا السرطانية.

هناك العديد من أنواع العلاج المناعي، بما في ذلك مثبطات نقاط التفتيش المناعي، والعلاجات الخلوية بالتبني، والعلاجات المُستَهدفة.

لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه العلاج المناعي، مثل الآثار الجانبية والتكلفة العالية.

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