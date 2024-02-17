أوروبا عانت منهم.. وسيم السيسي: نييورك بها 6 مليون يهودي..فيديو

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن ولاية نيويورك الأمريكية بها حوالي 8 مليون نسمة منهم 6 مليون يهودي.

قال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نيويورك تعتبر عصب أمريكا ".

أضاف وسيم السيسي:" فرانكلن أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة كان يرغب في وضع مادة في الدستور الأمريكي لمنع هجرة اليهود لأمريكا لكنه لم يستطع ".

تابع وسيم السيسي:" فرانكلن أكد أن سبب خراب الولايات المتحدة هم اليهود، وأوروبا كانت تعاني من اليهود ".

وأكمل وسيم السيسي:" اليهود يحبون العمل في جمع الأموال فقط لكنهم لا يعلمون في الزراعة أو الصناعة ".