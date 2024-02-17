وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفيات الحميات والصدر بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى الحميات ومستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وأعمال التطوير التي تمت بهما، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحميات، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، كما اطمأن علي جودة الخدمات المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، وبالعناية المركزة للأمراض الكبد والحميات، والتي تم تطويرهما وتوسعتهما لتصل إلي ١٩ سريرا بدلاً من ١٦ سريرا قبل التطوير، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة من قبل اللجان العلمية، وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة مرضية، كما تابع تشغيل العيادة الجديدة لطب الأسنان بالمستشفى، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة للعمل.

كما تابع وكيل الوزارة تجهيز العناية المركزة للأطفال الجديدة، بالدور الثالث العلوي بمبنى الوحدات المتخصصة، بقوة ٦ أسرة، بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، والتي تختص بتقديم الرعاية الطبية لمرضى الحميات من الأطفال، موجهاً مدير عام الطب العلاجي ومسئول الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، بسرعة توفير القوى البشرية من الأطباء، والإنتهاء من تدريب الفرق الطبية لبدء العمل وتشغيل العناية الجديدة في خلال أيام لخدمة المرضى، كما وجه بعمل دراسة لإنشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفى، متفقداً أعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، ويتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لتصل القوة الاستيعابية للمستشفى إلى ١١٩ سريرا.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود خلال زيارته الثانية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصدر، وقام بمتابعة أداء الخدمة بقسم العلاج الطبيعي، موجهاً بتطويرها بالمستشفى، كما تم المرور على العناية المركزة للأمراض الصدرية، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما حرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

كما تفقد "مسعود" أعمال التطوير الجارية بقسم الدرن بمستشفى الصدر، ضمن خطة وزارة الصحة، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمستشفى، مقدماً الشكر لمعالي وزير الصحة على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالشرقية، لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.