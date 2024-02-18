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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تبدأ تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة العباقرة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، اليوم، والتى تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر.

تبدأ اليوم التصفية الأولى بين الكليات (التصفيات التمهيدية) فى تمام الساعة العاشرة صباحا بين جميع كليات الجامعة بواقع 21 كلية لتصعيد 16 كلية للمشاركة في المسابقة على مستوى الجامعة .

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام رعاية الشباب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.


َوأكدت الإدارة العامة لرعاية الشباب، ضرورة تسليم استمارات التقييم الخاصة بالطلاب الفائزين في المسابقة الداخلية بالكلية إدارة الاتحادات الطلابية وتسليم نتيجة الطلاب الفائزين من المسابقة الداخلية والصورة الشخصية بجانب صورة بطاقة لهم، بجانب  حضور الفريق المشارك من الكلية ( الفائز من المسابقة الداخلية بالكلية ) بواقع (۲) طالبات + ۲ طلاب ومنسق الأنشطة بالكلية ومشرف المسابقة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/۲/۱٨ الساعة 10 صباحا لعمل التصفيات الأولية وإجراء القرعة بين الكليات بقاعة حسن حسني بالحرم الجامعي.

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