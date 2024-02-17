زعيم المعارضة الإسرائيلية: لو طوفان الأقصى حصل في عهدي لحرق نتنياهو بيتي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، إنه "لو كانت أحداث 7 أكتوبر، جرت خلال فترة رئاسته للحكومة في البلاد، لأرسل بنيامين نتنياهو أشخاصا لإحراق منزله.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن لابيد، في مقابلة مطولة، إن من يتهرب من الخدمة في الجيش من المواطنين يجب ألا يتلقى أموالا من دولة إسرائيل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف شهيد وأكثر من 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.