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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد يحبس الأنفاس.. بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق السفينة

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمحاولة بحار النجاوة  وذلك في اللحظات الأخيرة  وذلك قبل غرقه وذلك على متن سفينة شحن تركية  كانت تسيرفي بحر مرمرة.

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وأظهر المقطع صوره للبحار وهو يأمل بالنجاة وهو على متن السفينة، في المقابل المياه كانت تتدفق بقوة إلى داخل الناقلة والتي كان على متنها 6 من طاقم السفينة .


ووثق مقطع الفيديو الرجل وهو في حالة من الخوف والرعب الشديد، يتحدث عما حدث وذلك  قبل غرق السفينة.

وكانت تركيا أعلنت قبل يومين غرق سفينة شحن قبالة بحر مرمرة في جنوب غربي جزيرة إمرالي، وفقدان طاقم السفينة.

وأطلقت السلطات التركية عملية بحث وإنقاذ لـ 6 من أفراد وذلك من طاقم السفينة والتي تحمل اسم "باتوهان أ" التي يبلغ طولها 69 مترًا.
 

ومنعت حالة الطقس وذلك بالمنطقة المروحية من التحليق للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لطاقم السفينة المفقود.

وأكدت قيادة خفر السواحل في بيان أن السفينة قد بدأت في الغرق بسبب سوء الأحوال الجوية والبحرية، وأن السفن والقوارب انتقلت إلى المنطقة حيث غرقت السفينة .

أفراد طاقم طاقم السفينة

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