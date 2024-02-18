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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليابان تطلق بنجاح صاروخها H3 إلى المدار.. شاهد

صدى البلد

وصل الصاروخ الياباني الجديد H3 إلى مداره وأطلق قمرين صناعيين صغيرين للمراقبة في اختبار ثانٍ رئيسي بعد فشل إطلاقه لأول مرة في العام الماضي، مما عزز الأمل لـ اليابان في سباق الفضاء العالمي.
 

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الصاروخ وصل بنجاح إلى المدار

وانطلق الصاروخ H3 من مركز تانيجاشيما الفضائي في الوقت المحدد، بعد يومين من تأجيل إقلاعه المقرر أصلًا بسبب سوء الأحوال الجوية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن الصاروخ وصل بنجاح إلى المدار على ارتفاع حوالي 670 كيلومترًا (حوالي 420 ميلًا) وأطلق قمرين صناعيين.
 

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