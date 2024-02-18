جامعة حلوان: نعمل على تبادل الكوادر العلمية ضمن خطة تطوير المنظومة البحثية

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية و الاجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وقال الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة أنه يأتي توقيع البروتوكولات مع الجهات المختلفة من أجل إتاحة تعليم متميز لطلاب الجامعة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ماي سهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الجهات المختلفة باعتباره فرصة لتبادل الخبرات و توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة .

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات بين الجامعات يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.



كما تحرص جامعة حلوان خلال هذه البروتوكولات علي تطوير قطاع البحث العلمي و العمل علي تبادل الخبرات البحثية بينها وبين الجامعات الأجنبية حرصا علي تطوير المنظومة البحثية بما يعمل علي تنمية مهارات الباحثين وتحقيق أهداف التنمية.

جدير بالذكر أنه استطاع فريق جوالة جامعة حلوان، تحقيق المستوى الأول فى جميع الأنشطة بالدورة الكشفية القمية الـ ٣١ للجامعات المصرية التى أقيمت بجامعة طنطا، وبمشاركة ١٣ جامعة مصرية، في لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة المتنوعة من المجالات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية الإرشادية و الخدمة العامة وتنمية المجتمع و التطلع للقيادة.