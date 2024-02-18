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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول تقبيلها وملامسة جسدها.. أربعيني يتهم جاره بالاعتداء على ابنته بالقاهرة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة الاعتداء الجسدي على فتاة من ذوي الهمم بالغة من العمر 17 عاما في منطقة حكر التبين القبلي جنوب القاهرة.

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شخص يتهم جاره بمحاولة الاعتداء على ابنته

وطلبت النيابة العامة في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال والد الفتاة في الواقعة كما أمرت بحجز المتهم 40 عاما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وجرى استكمال التحقيقات في الواقعة لكشف الملابسات وأسباب وقوعها.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، أن المتهم بالغ من العمر 40 سنة عامل، قام بمحاولة تقبيل فتاة من ذوي الهمم عمرها 17 عاما، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، أثناء صعودها سلم العقار سكنها بمنطقة حكر التبين وقام أحد الجيران بمشاهدة المتهم في هذه الأثناء وإبلاغ والد الفتاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغا من فرد أمن بالغ من العمر 45 عاما، حضر إلى ديوان القسم وبصحبته ابنته 17 عاما من ذوي الهمم وابلغ تضرره من جاره عامل 40 عاما لقيام الأخير بالاعتداء الجسدي على الفتاة.

وقرر والد فتاة التبين أنه أثناء صعود ابنته التي لا تستطيع التحدث على سلم العقار محل سكنهم قام المتهم بمحاولة تقبيلها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وشاهدهم أحد الأشخاص الذي قام بإخبار والد الفتاة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة فتاة من ذوي الهمم فتاة التبين ذوى الهمم التبين منطقة حكر التبين

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