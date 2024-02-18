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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أب وابنه.. ننشر صورة اثنين من ضحايا الحادث الأسري على طريق الصف

صدى البلد

حصل “صدى البلد” على صور أب وابنه من ضحايا حادث مروع أودى بحياة أسرة كاملة "زوجين وطفليهما" على طريق الصف. 

 

لقي زوجان وطفلاهما مصرعهم ونجت طفلة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

 

تلقى مأمور قسم شرطة الف إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات المرور بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد نزلة الودي.

 

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مصرع زوجين وطفليهما وإصابة خطيرة لأخرى 3 سنوات في حادث مروع بالصف

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انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة كاملة، مما أسفر عن مصرع أحمد رجب 34 سنة وزوجته آية محمد 34 سنة، وطفليهما (حبيبة 8 سنوات) و(زياد سنتان).

 

الناجية الوحيدة من الحادث هي الطفلة سما أحمد رجب 3 سنوات، أصيبت بكسر في قاع الجمجمة وتهتك بالوجه والفك، وتحويلها إلى المستشفى لخطورة حالتها. 

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