بسبب الطقس.. نبأ غير سار من أوكرانيا بشأن محصول القمح الشتوي

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إن الصقيع الشديد الذي تعاني منه البلاد هذا الشتاء، يتسبب في تدمير ما يصل إلى 2% من محصول القمح الشتوي هذا العام.

ونقلا عن بيانات من الخبراء، أكدت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن ما بين واحد إلى اثنين بالمئة من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن نتائج الزراعة أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99 بالمئة"، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 5% من الشعير الشتوي تضرر أيضا هذا الشتاء.

ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا. وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى سبعة بالمئة من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك إلى الصقيع الشديد والقشرة الجليدية في الحقول، لكن الشتاء كان أكثر اعتدالا هذا العام.