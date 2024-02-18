جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بشن هجوم كبير على لبنان في تلك الحالة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي اللواء أوري جوردين، التقى خلال نهاية الأسبوع بالمنسقين الأمنيين للمستوطنات الشمالية وعرض عليهم النقاط الرئيسية لتقييم الوضع وعمليات تسريع الاستعداد لاستمرار القتال على الحدود الشمالية.

وفي اللقاء قال الجنرال جوردين إن “الدفاع عن المستوطنات من قبل الوحدات الاحتياطية هو جزء من مفهوم الدفاع”.

وتابع: "أنتم لستم مجرد سكان - أنتم قوة الحماية وجزء لا يتجزأ من نظام الدفاع", وأضاف: "إذا دعت الحاجة إلى شن هجوم فسيكون بقوة كبيرة. والهدف هو تغيير الواقع الأمني في الشمال وإعادة الأمن والأمان إلى السكان".