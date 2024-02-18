مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

اتهم الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصف أفعال إسرائيل بأنها مشابهة لحملة الزعيم النازي أدولف هتلر لإبادة اليهود.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال الرئيس البرازيلي للصحفيين في أديس أبابا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، إن ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا بل "إبادة جماعية".

وأكد دا سيلفا أن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى على مدار التاريخ، باستثناء ما فعله هتلر لقتل اليهود".

جدير بالذكر، أن مصدرًا مصريًا رفيع المستوى قال إن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأضاف المصدر أن مصر تتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير الجاري.

وأوضح المصدر أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.