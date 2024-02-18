«حماس» فكرة لا يمكن وأدها|الاتحاد الأوروبي يكشف العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن الضفة الغربية هي العقبة الحقيقية أمام حل الدولتين.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال بوريل، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني، إن الوضع في الضفة الغربية على وشك "الانفجار".

وأضاف أن "حماس هي فكـرة ولا يمكن قتل الفكرة، ولقتلها يجب أن تخلق فكرة جديدة وعليك خلق البديل الأفضل".

وأشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية إلى أنه على الأوروبيين أن يكونوا موحدين أكثر بشأن رؤيتهم للحل في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يجب دعم المبادرة العربية للحل في الشرق الأوسط والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية الذي يتصاعد بشكل كبير.