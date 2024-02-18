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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التموين: ضخ 500 طن من السلع بـ9 معارض أهلا رمضان في قنا يومياً

صدى البلد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه يتم ضخ نحو 500 طن من كافة السلع الأساسية بمعارض " أهلا رمضان" في محافظة قنا لتلبية احتياجات المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 20 و 30 ٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال حسن القط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا خلال جولة تفقدية اليوم بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين على المعرض الرئيسي في بندر قنا أنه تم إقامة 9 معارض اهلا رمضان في المحافظة بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتي على مستوي المدن بالمحافظة . 

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وأضاف القط أن هناك تنسيق مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة، مشيرا إلي وجود اقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها.

وأوضح،  أن هناك زيادة في أعداد المشاركين في المعرض الواحد خلال العام الجاري والذي يبلغ 10 عارضين مقارنة ب 7 للمعرض الواحد في شهر رمضان الماضي.

وذكر "القط " أن حصة المعرض الرئيسي المقام في بندر قنا من السلع التي يتم ضخها تبلغ 10 أطنان لكل من سلعتي السكر و الارز  بالإضافة إلي 800 كرتونة زيت يوميا.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا أنه تم مشاركة 10 سلاسل تجارية في معارض اهلا رمضان وذلك من خلال تخصيص ركن داخل كل سلسلة تجارية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال حسن القط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المحافظة تضم 533 مخبز بلدي مدعم منهم 180 مخبزا تم تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وجاري تحويل باقي المخابز تباعاً فور دخول خطوط الغاز الطبيعي بالمناطق الواقع بدائرتها تلك المخابز.

وأوضح القط أنه يتم انتاج 129 مليون رغيف بلدي مدعم شهريا من خلال المخابز العاملة في محافظة قنا، كما أن إجمالي حصة الدقيق في المحافظة تبلغ 24 الف و431 طن، كما أن عدد مستودعات الدقيق 1499 مستودع.

واضاف القط أن عدد البطاقات التموينية في محافظة قنا يبلغ 795 ألف و 938 بطاقة يستفيد منها 2 ملايين و 485 ألف و 321 مستفيد، يقومون بصرف السلع التموينية من خلال 1566 بقال تمويني و 490 منفذ جمعيتي، مشيرا إلي أن إجمالي الربط السلعي 102 ملايين جنيها و950 ألف جنيه شهريا.

وكشف القط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا تلقت نحو 300 طلب لفتح منفذ جمعيتي في المرحلة الخامسة من المشروع، لافتاً إلي أنه تم قبول 4 طلبات فقط ممن ينطبق عليهم الشروط فيما تم رفض الباقي لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.

وتابع القط أن معدلات الضخ الشهري من السلع التموينية 360 ألف طن سكر 1800 طن زيت و الارز والمكرونة حسب الاحتياجات، مشيرا إلي أن إجمالي ما تم ضخه من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار خلال 70 يوماً بلغ 6400 طن.

وأشار إلى أنه تم إنشاء عدد 24 مركز خدمة مطور بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، كما أنه جاري تحويل 52 مكتب تمويني الي مراكز خدمة مطورة

وقال عبد العزيز البحيري مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة قنا، أن الشركة لديها 9 هايبر ماركت بالمحافظة حيث تم إقامة ركن خاص لـ أهلا رمضان " بكل فرع ، فضلاً عن المشاركة في  3 معارض سلعية في بندر قنا و قوص و قفط من إجمالي 9 معارض بالمحافظة.

أوضح أن الشركة لديها 4 منافذ تجزئة يتم خلالها صرف السلع  المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية بخلاف السلع الحرة، بالإضافة 250 مخزن وملحق منتشرين في أنحاء المحافظة.

اهلا رمضان التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية محافظة قنا

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