وزير إسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية مقابل اتفاقيات السلام مع الدول العربية

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو إقامة دولة فلسطينية فإنه “يتخلى عن اتفاقيات السلام”.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية نشرها عبر حسابه على موقع "إكس"، حيث عبر عن رفضه إقامة دولة فلسطينية، مقابل توسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أقرت اليوم الأحد، بالإجماع البيان الذي عرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الحكومة بشأن الموقف من الاعتراف بدولة فلسطينية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء في قرار مجلس الوزراء أن “إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين”.

وأضاف أن "التسوية، إذا تحققت، لن تتم إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة".

وأشار الإعلان إلى أن “إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية”.

وأضافت أن هذا الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية في أعقاب 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب وسيمنع التوصل للسلام، على حد ادعائه.