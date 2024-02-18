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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صباح الثلاثاء.. الأوقاف تعقد اجتماعا مع مديري المديريات لمناقشة استعدادات رمضان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعا هاما مع مديري المديريات الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد، الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة استعدادات رمضان.

تنظيم صلاة التراويح والتهجد

وتستعد وزارة الأوقاف المصرية، لاستقبال شهر رمضان 2024، والذي يوافق 11 مارس المقبل بحسب الحسابات الفلكية.

وجاء في مقدمة استعدادات الأوقاف لشهر رمضان، تشكيل لجنة برئاسة القطاع الديني، إلى جانب الإعلان عن خارطة الأمسيات الدينية وصلاة التراويح والتهجد بالمساجد خلال الشهر الفضيل.

وأكدت وزارة الأوقاف عدم تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

وكشفت الأوقاف عن إذاعة شعائر صلاة التراويح والتهجد من خلال القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، مقررة إقامتها بقراءة ورش عن نافع، وذلك بمسجد الإمام الحسين وبمشاركة كبار القراء. 

وأكد الوزير محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة التراويح والتهجد وسنة الاعتكاف وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها في الشهر الكريم، منبهًا إلى أنه بعد نجاح الخطة الرمضانية في العام الماضي نجتهد لأن يكون رمضان هذا العام شديد التميز.

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لجنة الإعداد لشهر رمضان 

كما اعتمد وزير الأوقاف الجمعة الماضي، تشكيل لجنة الإعداد لشهر رمضان برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وضمت عضوية اللجنة كلا من الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس مجموعة الاتصال السياسي، ومجدي أبو عيد، مدير عام الشئون الهندسية، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد، عضوًا وأمينًا لسر اللجنة. 

جاء ذلك لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد لشهر رمضان من حيث ما يحتاج إلى صيانة عاجلة وحملة نظافة كاملة للمساجد، وتكثيف الدروس الدعوية والمقارئ القرآنية، مع تخصيص ثلاث جوائز لأفضل المديريات إعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، على أن ترفع اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أيام عن إنجازاتها وأعمالها.

الأوقاف استعدادات رمضان تنظيم صلاة التراويح والتهجد لجنة الإعداد لشهر رمضان القطاع الديني

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