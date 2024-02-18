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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: اعتماد 12 خطيباً جديداً بالمكافأة على بند التحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من المتقدمين لمسابقة أوائل الكليات الشرعية والعربية 2023م , وخريجي دور مايو 2023م للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة سوهاج.

الأوقاف: اعتماد 12 خطيباً جديداً بالمكافأة على بند التحسين

1. منتصر خلف محمد قاسم سوهاج

2. صلاح أحمد ديسوقي عيسى سوهاج

3. طه السيد عبد الرازق داود سوهاج

4. حاتم ممدوح عبد النعيم علي سوهاج

5. جمال عبد الكريم محمد عبد الحليم سوهاج

6. جاسم محمد إبراهيم أمين سوهاج

7. محمد محمد فتحي عبد الرؤف سوهاج

8. أدهم السيد النص علي سوهاج

9. نور الدين أحمد محمد محمد سوهاج

10. تمام جمال أحمد همام سوهاج

11. أحمد محمود عبد القادر محمد سوهاج

12. حميد عزت أحمد محمد سوهاج

- وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

نسخة من المؤهل أصل.

1. صورة الرقم القومي.

2. صورتين شخصيتين حديثتين.

3. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.

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الأوقاف: افتتاح 32 مسجدا الجمعة القادمة

مسابقة النحو التطبيقي.. أصحاب الإجابات الصحيحة على السؤال الأول بينهم 42 واعظة

كما نشرت الأوقاف أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة على السؤال الأول في مسابقة (النحو التطبيقي) للأئمة وخطباء المكافأة والواعظات , وهم :

1. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاته - الدقهلية - إمام

2. علاء سمير فؤاد عبد العال - البحيرة - إمام

3. محمد السيد عبدالحميد اسماعيل دبل - بور سعيد - إمام

4. أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد شقوير - الديوان العام - إمام

5. أحمد محمود عبيد حماد - الفيوم - إمام

6. حمادة حمدان عبدالمحسن عيد - بني سويف - خطيب مكافأة

7. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد النجار - الغربية - إمام

8. طارق حلمي مبروك أبوالمكارم - البحيرة - إمام

9. كارم محمد علي أحمد - قنا - إمام

10. محمد أحمد محمد محمد القهوجي - الغربية - إمام

11. محمود حسن محمود حسن - أسيوط - إمام

12. محمود صلاح محمود عبدالباقي - المنيا - خطيب مكافأة

13. محمود محمد سعد عرابي - القليوبية - خطيب مكافأة

14. أحمد السيد عبدالمنعم أبوالنور - الشرقية - خطيب مكافأة

15. أحمد رمضان جمعه محمد جابرى - الجيزة - خطيب مكافأة

16. أحمد عامر عطيتو عامر - أسوان - إمام

17. توفيق حامد بريري حسان - قنا - إمام

18. د. هشام عبدالمبدي خلف - سوهاج - خطيب مكافأة

19. سعيد محمد محمد عبدالهادي - بني سويف - خطيب مكافأة

20. عبدالحق علي أبوضيف عبدالحق - سوهاج - إمام

21. محمد إبراهيم محمد محمد - الشرقية - إمام

22. محمد أحمد السيد إسماعيل - القليوبية - إمام

23. محمد السيد عبد الهادى - الشرقية - إمام

24. محمد رجب صديق عبدالله - الشرقية - إمام

25. محمد عبدالله فكري علي - الفيوم - خطيب مكافأة

26. محمد عوض محمد علي منصور - بور سعيد - إمام

27. محمد فتحى عبدالحميد مجاهد - الاسماعيلية - إمام

28. مصطفى إبراهيم محمود محمد - الأقصر - خطيب مكافأة

29. منال علي محمد محمود عبده - الاسكندرية - واعظة

30. وجيه محمد السيد شريوب - الغربية - إمام

31. إبراهيم عيدالمنعم مصطفى شوشه - شمال سيناء - خطيب مكافأة

32. أحمد ابوالسعود ابوالسعود إبراهيم - بني سويف - إمام

33. أحمد سمير عبد المنعم حسن - بني سويف - إمام

34. اسماعيل صلاح محمد عبد الباقي - الفيوم - إمام

35. أمل محمد رجب على - الشرقية - واعظة

36. أنس إبراهيم السيد الشهاوي - مرسى مطروح - إمام

37. حسن منصور محمد أحمد - الأقصر - إمام

38. دعاء أسعد طلبه منصور - الغربية - واعظة

39. سعد عمر سعيد محمد - شمال سيناء - إمام

40. سهام حاتم سالم - الاسكندرية - واعظة

41. صفاء محمد صبري سعود - الغربية - واعظة

42. عبدالمجيد السعيد متولي النجار - الغربية - إمام

43. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي - الغربية - واعظة

44. فاطمة أحمد فتحي عيد - الدقهلية - واعظة

45. فاطمه عبد الدائم سيدأحمد - الأقصر - واعظة

46. محمد عزت سعد هلال - مرسى مطروح - إمام

47. محمدجمعة عبدالفتاح ابراهييم هارون - البحيرة - إمام

48. محمود السعيد محمد على عبد الكريم - السويس - إمام

49. محمود عبد الغفار مرسي - الفيوم - إمام

50. محمود محمد أحمد محمد - الشرقية - إمام

الأوقاف وزارة الأوقاف خطابة بالمكافأة على بند التحسين أوائل الكليات الشرعية والعربية مسابقة النحو التطبيقي

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