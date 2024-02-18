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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شروط التقديم على وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الشاغرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حيث تم الإعلان عن حاجة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل للتعيين لعدد من الوظائف.

وظائف

شروط التقديم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

  1. ألا يزيد سن المتقدم عن 26 عاماً في تاريخ نشرالإعلان .
  2. أن يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل عال هندسي يتواءم مع طبيعة عمل الوظيفة في أحد التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين.
  3. أن يكون المتقدم لوظيفة باحث ثالث قانون حاصل على ليسانس الحقوق أو مايعادله.
  4. أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد جداً) على الأقل.
  5. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
  6. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
  7. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
  8. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي
  9. مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.
  10. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية
  11. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة
  12. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو
  13. الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  14. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

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الوظائف المطلوبة لوزارة العدل

1- عدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية :-

  • مهندس إلكترونيات / إتصالات
  • مهندس حاسبات
  • مهندس كهرباء
  • مهندس مدني
  • مهندس مساحة

2- عدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

كيفية التقديم بوظائف وزارة العدل


 يتم فتح باب التقديم على البوابة في الفترة من 1 إلى 16 مارس المقبل.
سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :-

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

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