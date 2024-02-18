وثائق حرب أكتوبر .. القوات المسلحة تغلق باب المندب بالقوة العسكرية.. تفاصيل

كشف اللواء محمد قشقوش عضو اللجنة الرسمية لوثائق حرب أكتوبر، تفاصيل جديدة عن الوثائق التي أفرجت عنها القوات المسلحة المصرية لوثائق سرية عن حرب أكتوبر.



وأضاف محمد قشقوش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الإفراج عن هذه الوثائق الهامة عن انتصار حرب أكتوبر يعد حدث جلل، متابعا أن هذه الوثائق عن إغلاق باب المندب.



وتابع أن هذه الوثائق ايضا عن منع دخول ناقلات البترول من باب المندب، وهذا الأمر استمر ما يقرب من ثلاث أشهر متتالية، مستدركا أن فشل السفن الحربية الإسرائيلية في فك هذا الأمر، ووقفت خاضعة للمدمرات المصرية المتواجده في باب المندب.