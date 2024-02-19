ملابس ملفتة.. كارول سماحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة وملفتة.

وتألقت كارول سماحة، مرتديه بنطالا من الجلد باللون البني مع بلوزة أنيقة باللون الابيض، واختارت جاكيت باللون البني أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة، مع اختيار اللون البيج للشفاه .

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور كارول سماحة