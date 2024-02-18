بحضور نجوم الفن.. ماجد المهندس يحيي أولى فقرات حفل ليالي سعودية مصرية بالأوبرا

حضر عدد من نجوم الفن والغناء بأولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بدار الأوبرا المصرية، منهم النجم مصطفى قمر، وهيثم شاكر، والمطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفي .



وحرص عدد من صناع المزيكا على حضور حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، بدار الأوبرا المصرية منهم الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين ووليد سعد وعزيز الشافعي وتامر حسين ومدين .



وحضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بأولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، بدار الأوبرا المصرية منهم، الهضبة عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد أنور، وحسن الشافعى، وأكرم حسني، أشرف عبد الباقى، الإعلامي شريف عامر، المايستر نادر عباسي، شيكو، محمد عبد الرحمن توتا، محمد الحلو، خالج عجاج، الإعلامية منى الشاذلى، محمد علاء، حسام الحسينى، أحمد فهمي، سيد رجب، السيناريست مدحت العدل، رامى جمال.



وحضر كل من، اسر ياسين، واسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، والهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، و النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفي.



كما حضر، كل من، النجم كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمى، نادية الجندي، نيللى كريم، يسرا، مي عز الدين، دينا الشربيني، صلاح عبد الله، هشام ماجد، المنتج جمال العدل، الفنان خالد الصاوى، الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي محمد الباز، وحسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجى، بيومى فؤاد، ليلى علوي، هيثم شاكر، ومصطفى كامل، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، والمخرج رامى امام، ومحمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.



الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.