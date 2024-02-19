أستاذ مناهج يحدد أفضل طرق التفوق للطلاب في الفصل الدراسي الثاني

قدم الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، نصائح للطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا “لا ينبغي أن يعود الطالب إلى المدرسة أو الجامعة، ويحمل اليأس وهبوط مستواه الدراسي في الفصل الدراسي الاول، بل عليه التحلي بالأمل والتفاؤل، وأن يعرف أن ذلك مفتاح الحل الأول؛ لتحقيق الاختلاف والتغيير الإيجابي خلال الفصل الدراسي الثاني”.

ووجه “شحاتة”، خلال تصريحاته لـ“صدى البلد”، نصيحته إلى الطلاب بأن يحددوا أهدافهم مع بداية العام الدراسي الجديد؛ منوها بأن بعض الطلبة يحددون أهدافهم بتحقيق أفضل العلامات في مادّة الرياضيات، أو اللغة الإنجليزيّة، بينما يركّز بعض الطلبة المتفوّقين، على كيفية التمتع بسلوكٍ أفضل في المدرسة، وكيفية المشاركة بالأنشطة ؛ كالإذاعة الصباحية، واليوم المفتوح، أو حفل نهاية العام، وعيد المعلّم وغير ذلك.

وحرص أستاذ المناهج على تقديم نصائح للطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني وهي كالآتي:

-لا تتكاسل.

- تفاءل ببداية جديدة.

-احرص على تنظيم وقتك.

- جدول للمذاكرة.

- تجنب أخطاء العام الماضي.

- اكتسب مهارات جديدة.

- احرص على تنظيم مواعيد النوم.

- لا تفضل مادة على أخرى.