هشام الحلبي: نشر وثائق حرب أكتوبر أمر مهم وفي توقيت مناسب

علق هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على نشر وثائق جديدة ونادرة عن حرب أكتوبر 1973.

وقال هشام الحلبي، إن الوثائق تضمنت ما كُتب بخط يد قادة الجيش عن خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وتصفية الثغرة، وتحطيم الساتر الترابي، والتخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب بمراحلها حتى وقف النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن وثائق حرب أكتوبر تبرز حجم التحديات التي واجهتها القوات المسلحة وتغلبت عليها، متابعا: توقيت نشر الوثائق بالغ الأهمية.

وأكد أهمية هذه الوثائق، للباحثين حول مرحلة ما قبل الحرب، موضحا أنها توثيق مهم، وستدخل العمل البحثي، خاصة أن الباحثين لم يكن أمامهم سوى شهادات العسكريين.

وشدد على أن مصر جاهزة لكل السيناريوهات، متابعا: التقديرات الاستراتيجية لدى الحكومة الإسرائيلية خاطئة.