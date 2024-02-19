عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك ومفاجآت سارة خلال زيارة الخطيب.. التفاصيل كاملة

تحتفل الساحة الرياضية المصرية بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى نادي الزمالك، وذلك اليوم الإثنين، وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها مجلس إدارة الأهلي من نظيره في نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب.

