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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك ومفاجآت سارة خلال زيارة الخطيب.. التفاصيل كاملة

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تحتفل الساحة الرياضية المصرية بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى نادي الزمالك، وذلك اليوم الإثنين، وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها مجلس إدارة الأهلي من نظيره في نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب.
 

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