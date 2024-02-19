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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضى: زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك حدث تاريخي

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه يجب إيقاف أي لاعبين ناشئين من الأهلي والزمالك تجاوزوا في المباريات الأخيرة، مع ضرورة إعلان العقوبات بشكل رسمي، مبديًا غضبه من خروج اللاعبين الصغار عن القيم والاخلاق، مشيرا إلى أن الأجواء المحيطة بهؤلاء اللاعبين هي السبب في تلك التجاوزات.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك (حدث تاريخي) خصوصا في ظل الانفلات الأخير عبر السوشيال ميديا، لكن تلك الزيارة ستهدئ الأوضاع، وسيكون له مردود ايجابي في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "هذه الزيارة لا يجب أن تكون مجرد صور يتم التقاطها، وأن يكون هناك بيان مشترك وبث مشترك أيضا عبر قناة الأهلي وقناة الزمالك، نريد أن يكون هناك تقارب وأن يكون لغة التخاطب أفضل، وعدم وجود اي تجاوز مطلقا بين الناديين، والنزول بأسعار اللاعبين".

وأكمل: "بالتأكيد، من الصعب أن يضم جوزيه جوميز 10 صفقات دفعة واحدة في القائمة التي تدخل المعسكر لمواجهة الإسماعيلي، هناك لاعبين غير جاهزين بالإضافة لوجود عدد كبير في وسط الملعب، وأنا مقتنع دائما أن البدايات مهمة، وبالتأكيد وجود عبدالله السعيد في التشكيل الأساسي محسوم، ومن الوارد وجود محمد شحاتة مع نبيل دونجا".

وتابع الخضري: "جوزيه جوميز لازال يجرب ويستكشف اللاعبين الجدد والقدامى، وليس معنى ضم لاعب واستبعاد آخر بأنه مقتنع بأي عنصر، وبالتأكيد من الصعب دخول 7 لاعبين دفعة واحدة من الصفقات الجديدة في التشكيلة الأساسية للزمالك".

وزاد: "كان لابد من الإبقاء على حاتم سكر في صفوف الزمالك لنهاية الموسم، ورحيل عبدالله جمعة لأنه لم يستغل الفرص التي حصل عليها، والطبيعي أن يتألق سكر مع الاسماعيلي لأنه سيلعب بدون ضغوط، كان يجب الابقاء على اللاعب خصوصا أن فتوح لا يلعب 5 مباريات بشكل متتالي، والمباراة بالتأكيد صعبة على الزمالك في ظل حالة الاسماعيلي الجيدة والاجواء الجماهيري على استاد الاسماعيلية، ونتيجة التعادل هي الأقرب للمباراة".

وأشاد الخضري بقرار زيادة العدد الجماهيري والوصول لـ20 ألف متفرج، مع ضرورة مراعاة عدم وجود جماهير لبعض الفرق، ويجب تقليل أسعار التذاكر قدر الإمكان من أجل مساعدة الشباب على التواجد في المدرجات خلال المباريات المقبلة.

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