مكتب نتنياهو يتراجع عن تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في رمضان

وسط تقارير إسرائيلية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال قد وافق على مقترح لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، تراجع مكتب نتنياهو عن ذلك.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو في بيان إنه "اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية الدين مع الحدود الأمنية اللازمة، والتي وضعها مسؤولون محترفون".

وأضاف البيان: "أي تقرير آخر غير صحيح"، دون توضيح القرار الذي تم اتخاذه والقيود التي سيتم وضعها.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت بأن نتنياهو وافق على ما تقدم به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

علقت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الاثنين، على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي اقتراح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بتقيد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصي خلال شهر رمضان.

وقالت حماس في بيان له عبر قناتها على تليجرام، إن تبني رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، تقييد دخول فلسطيني الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك؛ هو إمعان في الإجرام الإسرائيلي والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت حماس في بيانها أن هذا يعد انتهاك لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، ما يشير إلى نية الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس والضفة الغربية، إلى رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة صلف وعنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك.



وقالت: "وإننا في هذا السياق نحذّر العدو المجرم، ونؤكّد أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه، لن يمر دون محاسبة، وستبقى القدس والأقصى، بوصلة الأمة وعنوان حراكها وانتفاضتها المباركة، وانفجارها في وجه الظلم والصلف والعدوان".