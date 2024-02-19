طريقة عمل تشيز كيك الفراولة زي المحلات

تشيز كيك الفراولة من أبرز الحلويات التي يقبل عليها الأشخاص في المطاعم الكبرى لتناولها، ومع غلاء الأسعار يمكنك تحضيرها في المنزل بوصفة سهلة.

ويبحث الكثير من الأشخاص على وصفات حلوى تكون خالية من السكر وسعرات حرارية قليلة، لذلك نقدم طريقة عمل تشيز كيك الفراولة بطريقة مميزة وبدون تكاليف وفقا لموقع اكسبرس.

مقادير تشيز كيك الفراولة

ثلاثة أرباع كوب من البسكويت

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدةالمذابة

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحون

علبة واحدة من الجبن الكريمي، مخففة

كوب ونصف من الحليب

5 مكاييل من الفراولة الطازجة، مقطعة إلى شرائح

طريقة عمل تشيز كيك الفراولة

اجمعي جميع المكونات ثم ضعي فتات البسكويت والزبدة المذابة والقرفة وجوزة الطيب في وعاء.

اضغطي على الخليط في وعاء مناسب ثم ضعي القاعدة في الثلاجة أثناء تحضير حشوة التشيز كيك.

تُخفق الجبنة الكريمية في وعاء الخلط بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تنضج.

خففي السرعة إلى أن تصبح بطيئة، وأضيفي الحليب تدريجيًا - ستلاحظين أن الخليط أصبح مائيًا.

أضيفي مزيج البودنج إلى أن يصبح الحشو سميكًا وناعمًا، ثم ضعي نصف كمية حشوة الجبن الكريمي في قاع القاعدة المجهزة.

وزعي نصف كمية الفراولة فوق الحشوة، ثم كرري العملية مع المزيد من الحشوة والفراولة للحصول على الطبقات.