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برلمان

زيارة ميدانية للجنة الصحة بالنواب لتفقد تطبيق منظومة التأمين الشامل بأسوان..صور

زيارة ميدانية للجنة
زيارة ميدانية للجنة الصحة بالنواب لتفقد تطبيق منظومة التأمين

قام وفد برلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان لمتابعة استعدادات المحافظة في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

وتأتي الزيارة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة وجاهزيتها والاطمئنان علي عمليات نقل الأصول العلاجية والتأكيد على تذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه التشغيل مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل بأسوان . 

وتستمر الزيارة عدة أيام يقوم خلالها الوفد البرلماني في اليوم الأول بزيارة مستشفي رمد أسوان و مركز طب أسرة السيل. وحدة طب أسرة أبو الريش القبلي و مستشفي نصر النوبة ووحدة طب أسرة جزيرة اسوان ووحدة طب أسرة جزيرة سهيل.

وفي اليوم الثاني يقوم الوفد بزيارة مستشفى المسلة التخصصي و مركز أورام أسوان ومستشفى اسوان التخصصي و مستشفى دراو المركزي و ووحدة طب أسرة الصداقة الجديدة و حدة طب أسرة كيما ووحدة طب أسرة الكرور ووحدة طب أسرة الجعافرة ووحدة طب أسرة الحربيات 
وفي اليوم الثالث يقوم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب بزيارة مستشفي ادوفو العام ومستشفي السباعية المركزي وحدة طب أسرة الفوزة ووحدة طب أسرة الرديسية ووحدة طب أسرة المريناب ووحدة طب أسرة الشهامة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد في ختام زيارته باللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزيارة مركز مجدي يعقوب وزيارة مستشفيات جامعة أسوان مستشفى كوم امبو المركزي.

ويضم الوفد البرلماني النائبة سهير عبد الحميد و النائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة والنائب محمود أبو الخير.

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وفد برلماني لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب زيارة ميدانية أسوان المستشفيات

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