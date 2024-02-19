هل تنخفض الأسعار في شهر رمضان 2024 .. وهذا نصيب الفرد من التموين بعد زيادة السلع

أسعار السلع الغذائية تشغل بال فئة كبيرة من المواطنين، فالجميع يريد معرفة ما يتم الوصول إليه بشأن الأسعار المرتفعة، وهل سيتم انخفاضها في الأيام المقبلة أم لا، ومن هنا يزداد تساؤل هل تنخفض أسعار السلع في شهر رمضان نظرًا لزيادة الاستهلاك في هذا الشهر المبارك فالجميع يرغب في انخفاض أسعار السلع الغذائية فيه مراعاةً للصائمين، وحتى تستطيع جميع الفئات شراء جميع احتياجاتها من السلع الغذائية خاصةً الفئات ذوات الدخل المنخفض.

أسعار السلع بشهر رمضان

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربي بجامعة الدول العربية بأن التوجيهات الحكومية تشير إلى أن الأيام القادمة سيحدث انخفاضًا نسبي في أسعار السلع الغذائية خاصةً مع قدوم شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية، وينتج ذلك عن الإفراجات التي تمت على البضائع المتراكمة المتكلفة في الموانئ، مما يعمل على زيادة عمليات الاستيراد كما كانت من قبل.

إضافة إلى ذلك المبادرات والمعارض التي تتم من قبل الدولة في جميع محافظاتها ومراكزها، مثل معرض "أهلًا رمضان" ومبادرة "كلنا واحد" التي تم تقييمها من قبل وزارة الداخلية وأكدت على أنها توفر انخفاضًا في السلع الغذائية بنسبة 25 %.

ومن جانبها، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقيام بتحديد أسعار السلع التموينية للمواطنين المصريين خلال شهر مارس 2024، والتي سوف تصرف للمواطنين اعتبارًا من الجمعة الأولى من شهر مارس، ويستفيد محدودي الدخل من خلال هذه السلع الت تصرف من خلال البطاقات التموينية.

وبلغ عدد البطاقات الذي يستفيد الناس من خلالها 21 مليون بطاقة، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية للجميع، وسوف نستعرض معكم اليوم نصيب الفرد في صرف السلع التموينية خلال شهر رمضان المعظم.

نصيب الفرد بسلع التموين

ويتم توزيع نصيب الفرد من الزيت والسكر لشهر مارس 2024، زجاجة زيت بسعة 800 مللي لكل فرد مع الحد الأقصى لصرف 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

كيلو جرام من السكر لكل فرد مع الحد الأقصى لصرف 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول إمكانية زيادة تموين شهر مارس 2024، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، ينتظر جميع المواطنين بفارغ الصبر أي إعلان رسمي بخصوص زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين.

وذلك بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة في ظل تلك الظروف، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة جديدة من القرارات المهمة خلال الفترة القادمة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وسوف نرصد لكم أسعار السلع الغذائية في المعارض التي تتم قبل قدوم الشهر الكريم والتي من أهمها معرض "أهلًا رمضان" والتي جاءت على النحو التالي: