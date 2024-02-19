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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

هل تنخفض الأسعار في شهر رمضان 2024 .. وهذا نصيب الفرد من التموين بعد زيادة السلع

أسعار السلع
أسعار السلع

أسعار السلع الغذائية تشغل بال فئة كبيرة من المواطنين، فالجميع يريد معرفة ما يتم الوصول إليه بشأن الأسعار المرتفعة، وهل سيتم انخفاضها في الأيام المقبلة أم لا، ومن هنا يزداد تساؤل هل تنخفض أسعار السلع في شهر رمضان نظرًا لزيادة الاستهلاك في هذا الشهر المبارك فالجميع يرغب في انخفاض أسعار السلع الغذائية فيه مراعاةً للصائمين، وحتى تستطيع جميع الفئات شراء جميع احتياجاتها من السلع الغذائية خاصةً الفئات ذوات الدخل المنخفض.

أسعار السلع بشهر رمضان

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربي بجامعة الدول العربية بأن التوجيهات الحكومية تشير إلى أن الأيام القادمة سيحدث انخفاضًا نسبي في أسعار السلع الغذائية خاصةً مع قدوم شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية، وينتج ذلك عن الإفراجات التي تمت على البضائع المتراكمة المتكلفة في الموانئ، مما يعمل على زيادة عمليات الاستيراد كما كانت من قبل.

إضافة إلى ذلك المبادرات والمعارض التي تتم من قبل الدولة في جميع محافظاتها ومراكزها، مثل معرض "أهلًا رمضان" ومبادرة "كلنا واحد" التي تم تقييمها من قبل وزارة الداخلية وأكدت على أنها توفر انخفاضًا في السلع الغذائية بنسبة 25 %.

ومن جانبها، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقيام بتحديد أسعار السلع التموينية للمواطنين المصريين خلال شهر مارس 2024، والتي سوف تصرف للمواطنين اعتبارًا من الجمعة الأولى من شهر مارس، ويستفيد محدودي الدخل من خلال هذه السلع الت تصرف من خلال البطاقات التموينية.

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وبلغ عدد البطاقات الذي  يستفيد  الناس من خلالها  21 مليون بطاقة، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية للجميع، وسوف نستعرض معكم اليوم نصيب الفرد في صرف السلع التموينية خلال شهر رمضان المعظم.

نصيب الفرد بسلع التموين

ويتم توزيع نصيب الفرد من الزيت والسكر لشهر مارس 2024، زجاجة زيت بسعة 800 مللي لكل فرد مع الحد الأقصى لصرف 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.
كيلو جرام من السكر لكل فرد مع الحد الأقصى لصرف 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول إمكانية زيادة تموين شهر مارس 2024، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، ينتظر جميع المواطنين بفارغ الصبر أي إعلان رسمي بخصوص زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين.

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وذلك بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة في ظل تلك الظروف، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة جديدة من القرارات المهمة خلال الفترة القادمة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وسوف نرصد لكم أسعار السلع الغذائية في المعارض التي تتم قبل قدوم الشهر الكريم والتي من أهمها معرض "أهلًا رمضان" والتي جاءت على النحو التالي:

  • سكر معبأ (كيلو جرام واحد): 12.60 جنيه.
  • زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا.
  • أرز معبأ (كيلوجرام واحد): 12.60 جنيه.\
  • مكرونة (800 جم): 13 جنيهًا.
  • مكرونة (400 جم): 6.50 جنيه.
  • عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.
  • فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات.
  • دقيق معبأ (كيلوجرام): 18 جنيهًا.
  • مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.
  • شاي ناعم (40 جرامًا): 5 جنيهات.
  • صلصة (300 جرام): 8 جنيهات.
  • تونة مفتتة (وزن 140 جرامًا): 18 جنيهًا.
  • مربى أنواع (350 جرامًا): 16 جنيهًا.
  • جبنة تتراباك (250 جرامًا): 14 جنيهًا.
  • جبنة تتراباك (125 جرامًا): 7 جنيهات.
  • مسحوق أتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.
  • مسحوق عادي يدوي (800 جرام): 16 جنيها.
  • صابون غسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات.
  • صابون تواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
  • لبن جاف (125 جرامًا): 25.50 جنيه.
  • خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.
  • كيس ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه.
  • بار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا): 3 جنيهات.
  • كيس سائل غسيل أواني (80 جرامًا): 3 جنيهات.
  • بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه.
  • بسكويت يويوز ويفر أنواع: 2.75 جنيه.
  • بسكويت تومورو أنواع: 3.75 جنيه.
  • بسكويت بوو أنواع: 3.75 جنيه.
  • طحينة بيضاء (ظرف 140 جرامًا): 2.50 جنيه.
  • قهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا): 4 جنيهات.
  • علبة مرقة دجاج (عدد 8 مكعبات): 6 جنيهات.
السلع اسعار السلع شهر رمضان السلع الغذائية أسعار السلع التموينية نصيب الفرد بسلع التموين

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