رياضة النواب تنظم زيارة ميدانية للمنشآت الشبابية بمحافظة البحر الأحمر

توجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ،اليوم الاثنين إلى محافظة البحر الأحمر، وذلك لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة ،وذلك في جولة ميدانية لمدة ٤ أيام للعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت .



ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أولي جولاتها التفقدية ظهر اليوم بزيارة عدد من المنشآت الرياضية بمدينة الغردقة منها معاينة أرض الاستاد ،وتفقد المدينة الشبابية ومركز شباب الغردقة فضلا عن زيارة مركز شباب الميناء.

كما تتفقد في ثاني أيام الزيارة ، عدد من مراكز الشباب بمدينة سفاجا منها مركز شباب ام الحويطات ، ونادي السلام الرياض ،ونادي الشاطى، الي جانب اندية عمر ابن الخطاب والشبان المسلمين ،والهلال .

و في ثالث ايام الزيارة الميدانية ، تتوجه اللجنة الي مراكز الشباب بمدينة رأس غارب ، منها نادي رأس غارب الرياضي ونادي اكتوبر ، ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول ومركز شباب الفتح ومركز شباب رأس غارب .

وتختتم اللجنة جولتها لمراكز شباب البحر الاحمر ، يوم الخميس بزيارة المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة ، ونادي الرياضيات البحرية ونادي العربان.

ويضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة ، والنائب درويش مرعي ، والنائب خالد بدوي ،والنائبة آية مدني ، والنائبة ولاء عبدالفتاح , والنائب أسامة عبدالعاطي ،ومن امانة المجلس عاطف مرعي ،امين لجنة الشباب ، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبدالعظيم .