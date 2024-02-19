اشتباه في مسيرة.. انفجار قوي قرب بحيرة طبرية بالجليل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، العثور على بقايا جسم مجهول بعد الإبلاغ عن سماع دوي انفجار في منطقة الجليل الأسفل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يبدو أن طائرة بدون طيار أو مقذوف ضرب منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة أربيل في الجليل الأسفل، بالقرب من بحيرة طبرية.

وقالت الشرطة إن الضباط متواجدون في مكان الحادث ويتعاملون معه ويحققون في سبب الانفجار.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه لا توجد إصابات.

وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حفرة صغيرة في الأرض، بالإضافة إلى ما يبدو أنه جزء من المقذوف.