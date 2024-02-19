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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1901 عبوة دواء بيطري منتهي الصلاحية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه اشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الحسينية وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ١٩٠١عبوة لـ ١٠٥ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم المرور على عدد ٤ مراكز بيع أدوية بيطرية منها غيرمرخصة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الإشتراطات الصحية الأدوية البيطرية الإجراءات القانونية الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري الشرقية المسطحات المائية المسطحات بيع وتداول الادوية

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