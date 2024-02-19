تسبب السكتة.. موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية ضد القوات الروسية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية ضد القوات الروسية.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، اليوم الاثنين: إن القوات المسلحة الأوكرانية ترتكب انتهاكات منهجية، وإن الغرب يزودها بأسلحة كيميائية لاستهداف الجيش الروسي.

وأضاف أن أوكرانيا استخدمت مادة CS أمريكية الصنع، ضد الجيش الروسي، والتي يمكن أن تتسبب في السكتات القلبية، مشيرا إلى أنه تم استخدام مادة كيميائية تحتوي على مادة الأنثراكينون التي تؤدي إلى حدوث حروق في الجهاز التنفسي.

ولفت كيريلوف، إلى أن الولايات المتحدة لديها مواد سامة قد تكون تابعة لعائلة "نوفيتشوك"، وقد نقلت وزارة الدفاع الروسية إلى لجنة التحقيق مواد بشأن انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيريلوف إن ما قامت به الولايات المتحدة هو انتهاك صارخ للاتفاقية، بنقل أسلحة كيميائية غير فتاكة إلى دول ثالثة، لا سيما إلى العراق وأفغانستان وأوكرانيا، فيما تم تسجيل حالات استخدام متكرر للمواد السامة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ضد الجيش الروسي.