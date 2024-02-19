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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قرب عدن

بريطانيا تعلن عن
بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قرب عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقي تقرير عن حادث على مسافة 100 ميل بحري إلى الشرق من عدن باليمن.

ونصحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن أخذ الحذر.

وكانت وسائل إعلام أجنبية، أفادت اليوم الاثنين، أن السفينة التي تم استهدافها جنوب ميناء المخا اليمني في البحر الأحمر، كانت قادمة من الإمارات.

وأضافت وسائل الإعلام، أن اسم السفينة المستهدفة في باب المندب بـ اليمن "روبيمار" تتبع شركة GOLDEN ADVENTURE SHIPPING SA ومقرها بريطانيا، ومدير السفينة أي المدير التجاري لها هو شركة GMZ SHIP MANAGEMENT CO SA ومقرها لبنان.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد تم رصد صواريخ في أجواء منطقة البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

ومن قليل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريراً عن هجوم على سفينة تجارية على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني في البحر الأحمر.

ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن أخذ الحذر.

وقالت هيئة البحرية البريطانية: إن السفينة تضررت جراء الهجوم والانفجار الذي تم على مقربة منها على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا اليمني.

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