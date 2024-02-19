الإليزيه: ماكرون ناقش مع الرئيس السيسي جهود وقف إطلاق النار بغزة

أعلن الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل هاتفيًا السبت الماضي بنظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحسب الإليزيه، بحث ماكرون والسيسي الوضع في غزة، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع المحاصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا، من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون السبت الماضي.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

واستعرض الرئيسان، آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية؛ لضمان تحقيق تقدم، يؤدي إلى حقن الدماء، وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع.

وشدد الرئيسان، على ضرورة دفع مسار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

ومن جهته، أكد الرئيس الفرنسي، دعم فرنسا التام لموقف مصر.